ОББ с важно съобщение за клиентите си!
"Уважаеми клиенти,
В момента настройваме дигиталните ни канали за приемането на еврото. Възстановяването на достъпа до ОББ Мобайл и ОББ Онлайн ще започне поетапно от 05:00 ч. на 1 януари 2026 г.
Напомняме ви, че от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари е планирано прекъсване на плащанията с карти, ПОС терминалите и банкоматите на всички банки, защото ще извършват техническо пренастройване на системите.
Препоръчваме Ви в новогодишната нощ да носите със себе си пари в брой – в лева или евро, тъй като и двете валути ще се приемат за плащания през целия януари 2026 г.
Ние ще се погрижим за промяната, а на вас – весело посрещане на Нова година!", предупреждават клиентите си от ОББ.
