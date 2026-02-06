към присъденото от Софийския градски съд 10 хиляди лева обезщетение на Людмил Петровски. То е за причинените му неимуществени вреди, изразяващи се в трайна и необратима промяна в личния му живот и свързаните с това негативни преживявания и силен психоемоционален стрес, пишат съдиите от Софийския апелативен съд. Адвокат на потърпевшия е Стоян Стойков.
Ексклузивно пред Мариета Николаева във филма "(Не)порочно зачатие" Людмил Петровски разказа как, без да знае и без негово разрешение, е станал баща. Използван е негов биологичен материал, оставен за съхранение в клиниката. Разследването ни установи как подписът на Петровски е фалшифициран и в резултат на това е използван материал за зачеването на дете.
Година по-късно той е поканен на кръщене на дъщеря си.
Обезщетение за десетки хиляди евро заради бебе, заченато без съгласието на бащата
