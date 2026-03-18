Днес ще преобладава облачно време. В следобедните часове на места в Южна България ще има превалявания от дъжд, в планинските райони – от слаб сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - до силен вятър от изток-североизток. Ще нахлува студен въздух и дневните температури ще започнат да се понижават: максималните ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 7°. Това съобщават синоптиците от НИМХ.В планините ще бъде облачно. След обяд на места в масивите на Западна България и Родопите ще има превалявания от слаб сняг, в местата по-ниски от 1500 метра надморска височина – от дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около минус 4°.По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-10°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.