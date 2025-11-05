Облаци и дъжд днес
В планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.
По Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има слаби превалявания от дъжд. Повече по количество ще са валежите по Южното Черноморие. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Кристалина Георгиева: Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот
04.11
Над 500 участници изучаваха природата чрез сетивата си в Зооцентъра в Добрич в рамките на проекта "Природен компас"
03.11
За да спестите пари: Поставете топлоотразяващо фолио зад радиаторите си, а вечер - дърпайте завесите
02.11
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени...
23:02 / 04.11.2025
Мицкоски обвини България в тормоз
20:04 / 04.11.2025
Заведенията против Бюджет 2026
21:02 / 04.11.2025
"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла"
20:00 / 04.11.2025
Ето го автомобила, в който се е самоубил бившият мъж на 45-годишн...
19:59 / 04.11.2025
В склад у нас са открити над 26 тона месо с неясен произход
17:04 / 04.11.2025
