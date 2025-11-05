Днес облачността ще е значителна, на места, главно в Югоизточна България и планините ще има слаби валежи от дъжд. След обяд на западните райони облачността временно ще се разкъса. Вятърът в Западна и Централна България ще е слаб от изток-североизток, в Източна - до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 12°. Това съобщават от НИМХ.В планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.По Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има слаби превалявания от дъжд. Повече по количество ще са валежите по Южното Черноморие. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.