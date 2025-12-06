По повод тиражираните некомпетентни измишльотини, че Съдът на ЕС бил "допуснал" някакъв иск на някакви български копейки срещу еврото, Съдът на ЕС излезе с официално опровержение, което публикувам тук дословно, защото не се нуждае от пояснения. Така започва публикация на доц. Борислав Цеков, конституционалист."По повод на публикациите, че Общият съд на Европейския съюз "допуснал за разглеждане“ или "приел за допустима“ жалба против актовете на Съвета относно въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г., служба "Преса и информация“ на Съда би желала да направи следните уточнения:• Жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и е заведена в регистъра от секретариата на Общия съд на Европейския съюз с номер T-653/25 (MS и др./Съвет).• Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи.• Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата.Важно е в този смисъл да се уточни, че завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ и разпределянето на делото на съдебен състав по никакъв начин не предопределят изхода на делото.С уважение,Служба "Преса и информация“ на Съда на Европейския съюз", обяснява доц. Цеков.