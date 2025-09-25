Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева

© Колегията на Европейската прокуратура реши да образува дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева. Това съобщиха от Европрокуратурата.



Отговорността за оценката на дисциплинарните производства е на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. По време на дисциплинарното производство няма да се оповестява допълнителна информация.



Припомняме, че проверката срещу Георгиева започна преди 6 месеца. До мярката се стигна заради извършени от нея евентуални нарушения в рамките на текущо разследване. Сега проверката преминава в дисциплинарно производство.



Българският европейски прокурор ще остане отстранен от длъжност до приключването на производството.