Умерено силна магнитна буря ще обхване Земята в събота вечерта. Магнитометрите в обсерваторията в Панагюрище регистрираха смущения, достигащи К-индекс 6.Очаква се до неделя вечерта магнитното поле да се успокои и стойностите да се върнат към границите на нормалния дневен ход.