Обществена поръчка за ремонт на до 10 броя двигатели за самолети МиГ-29 е прекратена, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие. Това е записано в решение на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, публикувано в Регистъра за обществени поръчки.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 21 044 773,84 евро. 

В края на 2025 г. Запрянов отбеляза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., а дотогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29.