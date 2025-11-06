Сподели close
Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка. Това стана ясно по време на брифинг на членове на съвета дадоха пред Министерство на здравеопазването. 

В Съвета имаше 11 членове и всички се оттеглят.