Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка
В Съвета имаше 11 членове и всички се оттеглят.


