Община Бургас завърши успешно проект за по-чист въздух
Автор: Екип Burgas24.bg 11:33Коментари (0)159
©
Община Бургас успешно приключи изпълнението на интегрирания проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Програма LIFE 2017 – Life Action Grant 2017, на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № LIFE17 IPE/BG/000012-LIFE IP CLEAN AIR. Периодът на реализация бе от октомври 2018 г. до октомври 2025 г.

Проектът е един от най-мащабните примери за европейски механизъм на финансиране в реална подкрепа за хората като крайни бенефициенти и е първият по рода си в България за осигуряване на безвъзмездна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични алтернативи.

Проектът обедини усилията на няколко български общини, които работиха в партньорство за постигане на по-чиста и по-здравословна околна среда. Водещ партньор беше Столична община, а сред съмишлениците - общините Бургас, Русе, Монтана, Стара Загора, Велико Търново и Клуб "Икономика 2000“.

В рамките на проекта в Бургас бяха доставени и монтирани съвременни отоплителни уреди, които отговарят на високите европейски екологични стандарти:

• 677 броя отоплителни уреди на пелети;

• 24 броя котли на природен газ;

• 777 броя климатици.

Благодарение на тези инвестиции, общо 1478 домакинства в Бургас получиха възможност да заменят старите и замърсяващи отоплителни системи с модерни, икономични и екологични алтернативни уреди за отопление, както и възможността за изграждане и въвеждане за мониторинг в Бургас на 2 броя автоматични измервателни станции (АИС) за контрол на качеството на въздуха.

"С този проект направихме още една решителна стъпка към по-чист въздух за жителите на Бургас и доказахме, че чистият въздух е постижима цел, когато заедно градим устойчиви политики. Подобряването на качеството на живот и създаването на по-здравословна градска среда за нашите деца и семейства е наш основен приоритет. Трябва да подчертая, че успешният резултат се дължи и на готовността на гражданите да участват и да заменят уредите си.“, коментира кметът на Бургас.

Ключовите резултати от проекта показват значителна промяна върху качеството на въздуха на шестте общини:

38,36% по-ниска средногодишна концентрация на ФПЧ10 спрямо 2016 г.

79,64% по-малко дни с превишения на допустимата норма спрямо 2016 г.

Реализацията на проекта допринася за трайно намаляване на замърсяването от битовото отопление – един от основните източници на фини прахови частици, както и е добър пример за успешна съвместна работа между институции и местни общности.

"Въпреки постигнатия успех, за нас чистият въздух е дългосрочна цел и ви уверявам, че Бургас е в готовност и ще продължи да работи по нови проекти по Програма "Околна среда", както и по мерки за устойчива градска мобилност.“ , отбеляза Димитър Николов.








