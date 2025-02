© виж галерията Със стилна церемония в конферентния център на хотел "България“ се проведоха Първите годишни награди на Община Бургас в сферата на туризма. Събитието събра представители на различни браншови организации в сектор "Туризъм“ - хотелиери, културни организации, заведения, атракциони.



Неговата основна цел бе да подкрепи успешното партньорство през годините между всички, които развиват дейност в тази сфера. Гостите имаха възможност да обсъдят и предстоящия туристически сезон, както и да очертаят нови инициативи в туризма.



Събитието уважиха кметът на Община Бургас Димитър Николов, ресорните зам.-кметове, общински съветници. А министърът на туризма Мирослав Боршош изпрати поздравителен адрес. Водещ на събитието бе Ясен Проданов, за доброто настроение на гостите се погрижиха група "Горещ пясък“ и учениците от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“: Вероника Сидоренко, Нора Ангелова и Александра Георгиева.



Кметът Димитър Николов представи пред присъстващите кандидатурата на Бургас за "Европейска столица на културата 2032“ и отправи апел за подкрепа от всички представители на туристическия бранш за осъществяване на амбициозната и мащабна кампания.



Първите годишни награди нямаха състезателен характер и бяха разпределени в осем важни категории.



Зам.-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева награди отличените в категория "Места за забавления - За успешно развитие на развлекателния сектор в Бургас и обогатяване на културната програма“.



Esco Bar, Papa Beer и Utopia Forest получиха благодарствени писма. Hashtag бяха отличени с голямата награда за многобройните си събития – част от културния календар на града.



Хотел "България“, който бе домакин на събитието, получи наградата в категория "Хотели и места за настаняване – За подкрепа и развитие на конгресния туризъм в Община Бургас“. Тя бе връчена от кмета Димитър Николов, който подчерта, че развитието на конферентния туризъм в Бургас е дългосрочен приоритет.



Грамоти за подкрепа получиха още хотелите Avenew – с най-голяма леглова база в Бургас, напълно обновеният ММ Boutique Hotel, както и DAS Hotels and Resorts, част от които са хотелите DAS Marina Burgas Hotel и Primoretz Grand Hotel & Spa.



Призовете в трета категория "Заведения за хранене - За успешно прилагане на зелени политики в бизнеса“ връчи зам.-кметът по Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина. TRE, Barbossa и Beach Bar Caribi бяха насърчени за дейностите си в тази категория, която е сред най-важните за Община Бургас. Голямата награда бе присъдена на Butlers Coffee & Kitchen, които са първите носители на "Син етикет“ от инициативата на Община Бургас.



Четвъртата категория бе посветена на "Развитие на СПА туризма в Община Бургас“, а наградите бяха връчени от Станимир Апостолов, зам.-кмет по бюджет и финанси. Natura All Seasons Boutique Hotel получи благодарствено писмо, отличени бяха и DAS Hotels and Resorts. Част от бранда е и Primoretz Grand Hotel & Spa, признат член на БУБ СПА и домакин на последната конференция на организацията.



Голямата награда бе за Terma Numera – огромна инвестиция, създала еднa oт нaй-мoдepнитe бaзи нa Бaлĸaнитe зa CΠA и wеllnеѕѕ тypизъм.



Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“ и колежът по туризъм към университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас получиха благодарствени писма от Катя Мишева, директор дирекция "Образование“ в Община Бургас. Екипът на СУ "Епископ Константин Преславски“ бе отличен с награда "За успешно осъществяване на съвместни инициативи в сферата на туризма в Община Бургас“. Те проведоха над 10 пешеходни тура на различна тематика, част от събитийния календар в града.



Бургас все повече се утвърждава като дестинация за семеен туризъм, а с тази тенденция се увеличават и атракционите в града. Шеста категория в Първите годишни награди бе посветена на тях. Призовете бяха връчени Андрей Лилов, изпълнителен директор на платформа URBO. Подкрепящите грамоти бяха за авиомузей "Бургас“, Музей на невъзможното и Wake Park Burgas. А Зоопарк Бургас получи награда "За успешно партньорство и развитие на семейния туризъм в Община Бургас“.



В категория "За успешно партньорство и популяризиране на бранд Бургас чрез визуални проекти "Бургас през обектива“ награди получиха Иван Даскалов, Петър Генчев, Николина Бахчеванова, Милен Добрев, Георги Чипилски.



Екипът на "На морето“ грабна и голямата награда за едни от най-атрактивните и харесвани клипове, представящи Бургас като уникална дестинация.



КТК "Ченгене скеле“ бе награден за "За най-успешен туристически комплекс на Община Бургас през 2024 г.“ Управителят на обекта Пламен Петков получи приза от Манол Тодоров. Обектът се стопанисва от Общинско предприятие "Туризъм“ и е любимо място на жителите и гостите на града.



Андрей Лилов обяви и новина за провеждане на поредното голямо събитие в морския град. На 24-25 април хотел "България“ ще бъде домакин на TravelX 2025 Conference. То ще събере на едно място стотици професионалисти, визионери и любители на пътешествията, за да обсъдят бъдещето на туризма. Събитието ще предложи вдъхновяващи лекции, практически знания и възможности за създаване на нови бизнес контакти.



Зам.-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров и Радовеста Стюърт, директор на Общинско предприятие "Туризъм“ споделиха пред присъстващите посоката на Бургас за развитие като туристическа дестинация през 2025 г. и какви иновации предстоят, свързани с дигитализацията на различните услуги през предстоящия сезон.