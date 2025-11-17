Общинска банка дари нова детска площадка на град Казанлък
На място бяха представители на Община Казанлък и Общинска банка – кметът на общината г-жа Галина Стоянова, секретарят г-жа Гинка Щерева, заместник-кметът по икономика и инвестиции г-н Драгомир Петков, както и г-н Борислав Чиликов, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Общинска банка, г-жа Надежда Чикакчиева, директор на филиал Казанлък, и г-жа Марина Михайлова, директор "Маркетинг, PR и реклама“.
"За нас е радост, че Общинска банка избра именно Казанлък за тази инициатива. Всяко подобно дарение е инвестиция в бъдещето – в нашите деца и в града, който искаме да бъде още по-приветлив и уютен“, коментира кметът на Казанлък г-жа Галина Стоянова.
От своя страна г-н Борислав Чиликов, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Общинска банка, сподели: "С инициативата "Банката на твоя град. С мисъл за теб“ ние искаме да върнем част от доверието, което хората ни дават всеки ден, като оставяме след себе си нещо трайно и полезно. Вярваме, че подкрепата за общностите е начинът да градим устойчиво бъдеще – с мисъл за хората и градовете, в които живеем.“
Общинска банка продължава да развива инициативи, които насърчават връзката между хората. Със своите проекти и социална отговорност банката доказва, че е не просто финансова институция, а активен партньор в създаването на по-добра среда за живот и развитие – навсякъде, където е част от ежедневието на хората.
