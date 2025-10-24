ЗАРЕЖДАНЕ...
Общинска банка интегрира услугата Blink паркиране в мобилното си приложение MB-mobile
Общинска банка продължава да разширява функционалностите на своето мобилно приложение MB-mobile, като вече предлага и възможност за заплащане на паркиране чрез услугата Blink паркиране, предлагана от Национална Картова и Платежна Схема част от Борика.
Новата услуга улеснява клиентите, като им позволява да заплащат престоя си в синя и зелена зона само с няколко натискания на екрана – без допълнителни или скрити такси.
"Нашата цел е да направим ежедневните банкови услуги още по-удобни и достъпни за хората. Интегрирането на Blink паркиране е поредната стъпка в посока към пълноценно дигитално обслужване, което пести време и усилия на нашите клиенти“, споделят от Общинска банка.
Сред предимствата на новата услуга са:
· Плащане само за реалната услуга по паркиране – без допълнителни такси;
· Възможност за избор на различни периоди на престой – до максимално разрешеното време за деня;
· Получаване на нотификации за изтичащ престой – 10 и 5 минути преди края;
· Геолокация, която автоматично показва съответната зона при наличие на повече от един тип зона в града;
· Възможност за заплащане както на общински зони, така и на частни паркинги;
· Опция за закупуване на пакети за паркиране в градовете, където тази възможност се предлага.
Blink паркиране е налична в редица български градове, сред които София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и други. С добавянето ѝ в MB-mobile, Общинска банка прави ежедневието на своите клиенти по-лесно, удобно и организирано.
MB-mobile обединява всички основни банкови услуги в едно приложение – от преводи и плащания, до погасяване на кредити, плащане на битови сметки и вече – и паркиране. С това Общинска банка затвърждава своя ангажимент да бъде "Банката на твоя град“ – близо до хората, техните нужди и динамиката на съвременния градски живот.
