На първото си заседание за 2026-а г. Общинският съвет в града одобри съфинансиране за реконструкцията на ул. "Одрин“, предаде репортер на ФОКУС.

Докладната записка е на кмета Димитър Николов.

Става въпрос за отсечката от края на Пътен възел "Товарна гара" (пресичането на ул. "Яким Якимов" и ул. "Одрин") до началото на кв. "Долно Езерово".

Градоначалникът обаче подчерта, че почти сигурно ще се наложи нужната сума за ремонта да бъде завишена. В момента тя е 2 млн. евро, но Николов подчерта, че тази цифра е обявена, за да се спази закона.

"Средствата трябва да са много повече, самоучастието на Община Бургас, но съм се съобразил с липсата на действащ бюджет. Може да се наложи увеличение на тази сума. Не искам да ви разколебавам, но ние сме от малкото общини, които са готови да инвестират в държавна инфраструктура", заяви Димитър Николов пред Общинския съвет.

"Колко повече средства ще са нужни, не мога да кажа", добави той.

Ще има спирки, велоалея и осветен 4-лентов път, подчерта Николов.

Отсечката е част от инвестиционната програма на АПИ за 2026 г.