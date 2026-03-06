Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Три слаби земетресения са регистрирани около Хасково, видя Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география. Първото е в 17:30 часа и е с епицентър е на 9,5 км на югозапад от град Хасково и на 202 км от София. 

Трусът е бил на дълбочина от 13 километра под земната повърхност.

Второто е 3.1 по Рихтер с дълбочина 15,9 км и е регистрирано в 20:30 часа, а минута по-късно е и третото - 2,3 по Рихтер, на 13, 7 км в дълбочина.