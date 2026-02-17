За съжаление прогнозите за пътната обстановка се сбъдват. Този сняг е паднал за по-малко от 2 часа и вече създава проблеми, съобщават от Meteo Balkans."Очакваме тепърва нещата да се влошат и в Северна Централна и Северна източна България", допълват синоптиците.Снимката е от Ботевград, преди да се качите на магистралата в посока София.Шофирайте внимателно!