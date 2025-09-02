Обсъждат линията на бедност за страната

© Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес относно проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г.







"Фокус" припомня, че кабинетът на Росен Желязков предложи линията на бедност за 2026 година да бъде 764 лева. Това е ръст със 126 лв. спрямо сегашните 638 лева.