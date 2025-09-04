ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обвинението срещу Никола Бургазлиев може да бъде преквалифицирано
Това заяви в "Здравей, България" по NOVA адвокат Илия Тодоров от Асоциация на пострадалите при катастрофи, коментирайки случая с 18-годишния мъж, който помете с АТВ три деца и трима възрастни в "Слънчев бряг" в средата на август. В сряда стана ясно, че 35-годишната Христина, майката на 4-годишния Марти, транспортиран с тежки наранявания в софийска болница, е починала.
Румен Дунев от Сдружение "Автотехнически експерти по пътна безопасност" коментира техническото състояние на машината и нейната регистрация. По думите му в конкретния случай не става дума за АТВ, а за бъги.
"АТВ-тата са друг тип машини. В случая машината е регистрирана с по-малка мощност. Моето лично мнение е, че е регистрирано с по-ниска мощност, за да може да се управлява с категория АМ. Категория АМ могат да имат всички водачи, положили теоретичен изпит на 16 години. Те могат да управляват машини до 4 kW", обясни той.
И подчерта, че в случая се вижда, че това не е малка машина, и водачите трябва да са с друга категория.
"След като прегледах общодостъпната информация считам, че тази машина е над 550 - 800 кг. Тя дори не може да се кара и с книжка B1. Това 4-колесно превозно средство трябва да се управлява с категория B".
Регистрацията с по-ниска мощност цели машината да се отдава под наем на водачи, които имат нужната категория. Но е с по-мощна, за да има по-голям пробег. "А тя е електическа и трябва да има повече акумулатори, за да се придвижва. И не на последно място от кадрите, които видях - машината има и две седалки отзад, които са с колани. Тоест една малка машина от 4 kW, както е регистрирана - няма теглителната сила да превозва четирима пътници на борда си", обобщи Дунев.
Адвокат Тодоров коментира и средната скорост, чието измерване ще се прави от камерите на тол системата. По думите му това е добра мярка, която е трябвало да се изпълни още преди две години. "За да е ефективна тази мярка обаче, трябва действително замерените отсечки да са много на брой и сравнително кратки. Защото когато имаме много дълги отсечки, там средната скорост по естествен път пада и не могат да се хванат нарушители".
Според него санкците, които са за превишаване на моментна скорост с 10, 20, 30 км в час не следва да са същите както тези за превишаване на средната скорост. Той беше и категоричен, че трябва да се прецизира и знаковото стопанство.
"По първокласните, второкласните и всякакви пътища у нас има всякакви абсурдни знаци, голяма част от които са забравени или ненужни или сгрешени".
По този въпрос Румен Дунев подчерта, че впечатление прави факта, че повечето ПТП-та по първокласни пътища се случват с товарни автомобили.
"Многократно сме апелирали в почивните дни тежкотоварният транспорт да спира така, както е в Западна Европа".
