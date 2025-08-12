ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Обвиненият за измъчване и убийства на животни Красимир Георгиев остава в ареста
Съдът отхвърли тезата на защитата, че не се касае за тежко умишлено престъпление, предава Нова.
Решението на апелативните магистрати е окончателно.
През юни Апелативният съд в София отново остави Георгиев в ареста, като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което мъжът трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лв.
Припомняме, че през март Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани през март за мъчения и убийства на животни. Според разследването те са създавали садистични сексуални клипове, в които умишлено тормозели и убивали животни срещу заплащане.
Сашова до момента не е подавала молба за по-лека мярка от сегашната ѝ "задържане под стража".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани п...
17:03 / 12.08.2025
Правителството на Кирил Петков купило система за пожарогасене, ко...
16:48 / 12.08.2025
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското креди...
16:30 / 12.08.2025
Буден гражданин с шокиращи разкрития за "Разказвачът на приказки"...
15:50 / 12.08.2025
Средната работна заплата продължава да расте - ето в кои сектори ...
17:28 / 12.08.2025
Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещ...
15:13 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета