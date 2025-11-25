Обвиниха шофьора на камиона за тежката катастрофа със загинало семейство на Околовръстното
Катастрофата се разглежда като особено тежък случай, а повдигнатото обвинение е по чл. 343, ал. 4 във връзка с ал. 3, буква "Б“, във връзка с ал. 1, буква "В“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.
С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а свидетелството му за управление е било отнето.
В хода на разследването са възложени проверки на, търговското дружество, ползвало товарния автомобил, Инспекцията по труда и
Държавна агенция "Автомобилна администрация“.
В колата на загиналото семейство е пътувало и 7-годишно момиче, което е оцеляло, но се намира в болница в тежко състояние.
На 28 ноември 2025 г. Окръжна прокуратура – Пловдив ще внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо Джуней Дюлгеров.
По досъдебното производство продължават активни действия по разследването.
