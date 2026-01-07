Обявено е частично бедствено положение в община Крумовград, считано от днес - 7 януари до 14 януари 2026 г. Причината са продължаващите обилни валежи и нанесените от тях материални щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура, които създават опасност за живота и здравето на гражданите.Бедственото положение е обявено за Крумовград, селата Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари, Орех, Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник, Пелин, Горна кула, Златолист, Бараци, Ковил, Лъжичник, Морянци, Лимец, махала Зимовница на село Гривка, махалите Ладово Препънка, Синогушка на село Малко Каменяне, махала Сухово на с. Гулия.припомня, че заради пороите, които се изляха над Източните Родопи през изминалото денонощие, някои от реките повишиха сериозно нивата си. Река Крумовица скъса мост, който свързва две махали в село Гривка.От НИМХ предупредиха, че за утре също е обявен червен код както за община Крумовград, така и за Кирково за проливни валежи.Гражданите са призовани да не преминават през наводнени пътища, подлези и залети мостове.