Регионална здравна инспекция-Добрич издаде заповед, с която обявява грипна епидемия в Добрич.На 15.01.2026 г. е проведено заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) с цел оценка на ситуацията в област Добрич по отношение разпространението на грип и ОРЗ.За периода 08.01 - 14.01.2026 г. общата заболяемост се изчислява на епидемична стойност от 238,64 на 10 000 население, по възрастови групи се регистрира високо ниво на заболяемост:0-4 г. - 1137,25%оо;5-14 г. – 760,33%оо;15-29 г. – 423,73%оо;30-64 г. – 122,27%оо;над 65 г. – 76,29%оо.Данните са регистрирани чрез интернет базираната Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България.От изпратените на 13.01.2026 г. 15 проби от амбулаторно прегледани пациенти за изследване в Националната референтна лаборатория (НРЛ), 5 проби (33%) са положителни на грипни вируси и 1 проба (7%) е положителна за аденовирус.По данни на РУО-Добрич на 12.01.2026 г. от учебни занятия отсъстват 8% от учениците в учебните заведения в областта, на 15.01.2026г. – 13,67%.Временните противоепидемични мерки на територията на област Добрич са съгласувани с главния държавен здравен инспектор и са разпоредени със Заповед № РД-01-13/16.01.2026 г. на Директора на РЗИ-Добрич за срок 19.01.2026 г. до 25.01.2026 г. включително, както следва:1. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ (изключения се допускат само за терминално болни пациенти при носене на маска и единични посещения) и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.2. Преустановяване на профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.3. Лечебните заведения да приведат в изпълнение изготвените планове за действие в условията на грипна епидемия.4. Да не се допуска смесване на групи и провеждане на общи дейности с други групи в детските заведения.5. Преустановяват се учебните занятия в присъствена форма на обучение във всички училища на територията на област Добрич.6. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови и извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи и центрове за личностно развитие, с изключение на ученическите олимпиади, насрочени на 23.01.2026 г. и 24.01.2026 г. (по Български език и литература, Ключът на музиката, Знам и мога) при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение при спазване на минимална дистанция от 2м между тях, недопускане струпване на ученици на входа/изхода на училището. Началникът на РУО-Добрич и директорът на учебното заведение, в което се провежда олимпиадата, да организират и контролират осъществяването на противоепидемичните мерки