Îáÿâèõà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà! Êàêâè ùå ñà íîâèòå ìåðêè?

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Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïî-ðàíî äíåñ ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ è ÷ëåíîâåòå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïðîâåäîõà ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíòíà âðúçêà èçâúíðåäíî ïðàâèòåëñòâåíî çàñåäàíèå. Ïðèåòî áåøå Ðåøåíèå çà îáÿâÿâàíå íà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, ñ÷èòàíî îò 14 ìàé 2020 ã. äî 14 þíè 2020 ã.
Â 00.00 ÷àñà íà 14 ìàé âëèçàò â ñèëà íÿêîëêî çàïîâåäè, êîèòî íå ñà íîâè, íî ñå óäúëæàâà ñðîêúò èìà íà äåéñòâèå äî 14 þíè. Ïúðâàòà çàïîâåä êàñàå ïðîòèâîåïèäåìîëîãè÷íèòå ìåðêè, âòîðàòà å çà ïðåìèíàâàíåòî ïðåç êîíòðîëíî-ïðîïóñêâàòåëíèòå ïóíêòîâå è ñúîòâåòíèòå îãðàíè÷åíèÿ, òðåòàòà çàïîâåä å ñâúðçàíà ñ êàðàíòèíàòà è èçîëàöèÿòà íà áîëíè õîðà è ïîñëåäíàòà çàïîâåä çàñÿãà îáåêòèòå, êîèòî ìîãàò äà òðàáîòÿò â ïîäîáíà ñèòóàöèÿ.
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20:35 / 13.05.2020
Ñúðöåðàçäèðàòåëåí ïîñò ñ æåëàíèåòî íà ñèíà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ðàçïë...
19:37 / 13.05.2020
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17:37 / 13.05.2020
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17:31 / 13.05.2020
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17:22 / 13.05.2020
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20:54 / 11.05.2020
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11:59 / 11.05.2020
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09:20 / 11.05.2020
Âðúùàò âðåìåòî, êîãàòî ïî ìîðåòî èìàøå öåíè çà áúëãàðè
11:22 / 12.05.2020
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