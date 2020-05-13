Îáÿâèõà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà! Êàêâè ùå ñà íîâèòå ìåðêè?

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Àâòîð: Ñèëâèÿ Ñòàíåâà 21:12 / 13.05.2020Êîìåíòàðè (21)953
© ÁÒÀ
"Êàêòî âñè÷êè çíàåì, äíåñ èçòå÷å ñðîêà îò ÍÑ ñ ðåøåíèå çà îáÿâÿâàíå íà èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå â ñòðàíàòà. Íà ñúùèÿ äåí, äíåñ, ïóáëèêóâàõìå íîâèÿ çàêîí çà çäðàâåòî, êîéòî íè äàâà âúçìîæíîñò äà ïðèëàãàìå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè, áåç çíà÷åíèå, ÷å íå ñìå â èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå. Òîâà êàçà ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ ïî âðåìå íà èçâúíðåäåí áðèôèíã íà ïðàâèòåëñòâîòî â Ìèíèñòåðñêè ñúâåò. 

Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïî-ðàíî äíåñ ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ è ÷ëåíîâåòå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïðîâåäîõà ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíòíà âðúçêà èçâúíðåäíî ïðàâèòåëñòâåíî çàñåäàíèå. Ïðèåòî áåøå Ðåøåíèå çà îáÿâÿâàíå íà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, ñ÷èòàíî îò 14 ìàé 2020 ã. äî 14 þíè 2020 ã.

Â 00.00 ÷àñà íà 14 ìàé âëèçàò â ñèëà íÿêîëêî çàïîâåäè, êîèòî íå ñà íîâè, íî ñå óäúëæàâà ñðîêúò èìà íà äåéñòâèå äî 14 þíè. Ïúðâàòà çàïîâåä êàñàå ïðîòèâîåïèäåìîëîãè÷íèòå ìåðêè, âòîðàòà å çà ïðåìèíàâàíåòî ïðåç êîíòðîëíî-ïðîïóñêâàòåëíèòå ïóíêòîâå è ñúîòâåòíèòå îãðàíè÷åíèÿ, òðåòàòà çàïîâåä å ñâúðçàíà ñ êàðàíòèíàòà è èçîëàöèÿòà íà áîëíè õîðà è ïîñëåäíàòà çàïîâåä çàñÿãà îáåêòèòå, êîèòî ìîãàò äà òðàáîòÿò â ïîäîáíà ñèòóàöèÿ.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3006
13.05.2020 Îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè: Çàìåíÿò èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå ñ èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà!
13.05.2020 Ïðåçèäåíòúò ñåçèðà ñúäà çàðàäè Çàêîíà çà çäðàâåòî
13.05.2020 Åïèäåìèîëîã: Íàëîæåíèòå õèãèåííè ìåðêè íå òðÿáâà äà áúäàò îòìåíÿíè íèêîãà
13.05.2020 Íåìñêè æóðíàëèñò: Ìåðêèòå â Áúëãàðèÿ ñðåùó êîðîíàâèðóñà áÿõà ðåïðåñèâíè è àáñóðäíè
13.05.2020 Äèäî îò Ä2, Õðèñòî Êàëîôåðîâ è âíó÷êàòà íà Òîäîð Êîëåâ - ñ "êîðîíà" áåáåòà
13.05.2020 Ä-ð Êàöàðîâ: Íÿìà êàê äà çíàåì äàëè å ðåàëåí áðîÿò íà ïî÷èíàëèòå è çàðàçåíèòå îò êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ
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Íèùî íå ñå ïðîìåíÿ!Ïðîñòî ñòàâà çàêîí!Íÿìà äà èìà ÊÏÏ
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Êèð÷î, òè íîðìàëåí ëè ñè? Êîãà çàâúðøè ìåäèöèíà è ñòàíà êîìïåòåíòåí çà òîâà çà êîåòî ñå ìú÷èø äà ãîâîðèø.....ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Ãîëÿìà ðàáîòà òî è áåç òîâà ñè ïðàâèì êàêâîòî èñêàìå ñúñ èëè áåç ìåðêè.
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ÇÀÙÎ????Íàëè â Åâðîïà ðàçõëàáâàò....à íèå?!
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Ñ òåçè íåêîîðäèíèðàíè è ïîñòîÿííî ñìåíÿùè ñå îò äåí äî ïëàäíå ìåðêè è çàïîâåäè, íèêîé íå çíàå âå÷å êîå å ðàçðåøåíî è êîå å çàáðàíåíî è êîå ïðàâèëíî èëè íåïðàâèëíî. Òîòàëíà äåçèíôîðìàöèÿ è ëèïñà íà ïîñëåäîâàòåëíîñò ,ïðåäâèäèìîñò è ëîãèêà âúâ âñè÷êî ;-(
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êàò èçëåçíàò íà ïàâåòàòà åäíà òóìáà õîðà ïàê ëè ùå êàæåòå àìè íÿìà äà èìà ÊÏÏòà , íÿìà äà çàòâàðÿìå çàâåäåíèÿòà , êàòî ñå ñòðàõóâàòå äà âè èçãîíÿò íî ñå âîäèòå îò íåãîäóâàíèåòî íà íàðîäúò , çàùî íå ïðèåìåòå ìàæîðèòàðíîòî ãëàñóâàíå Ãúîíñóðàòè ñïëåñêàíè
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Ààààààà øà âèêàààààì.Íå íàïðàçíî æóðíàëÿòà ãè îïðèëè÷èõà íà ìèñèðêè.Òî áèâà òúïè âúïðîñè àìà èìàì ÷óâñòâîòî ÷å òèÿ ïèòàùèòå íà ïðåñêîíôåðåíöèÿòà ñà çàâúðøèëè ó÷èëèùå çà ìàëîóìíèöè è òî ñúñ âðúçêè.Áàñèèèè
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Îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè: Çàìåíÿò èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå ñ èçâúíðåäíà...
20:35 / 13.05.2020
Ñúðöåðàçäèðàòåëåí ïîñò ñ æåëàíèåòî íà ñèíà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ðàçïë...
19:37 / 13.05.2020
Îáÿâèõà ïîäðîáíîñòè çà æåíàòà, êîÿòî äíåñ áå íàìåðåíà ìúðòâà â åç...
18:49 / 13.05.2020
Óáèéòå ïàïàòà!
17:37 / 13.05.2020
Ïðåçèäåíòúò ñåçèðà ñúäà çàðàäè Çàêîíà çà çäðàâåòî
17:31 / 13.05.2020
Åïèäåìèîëîã: Íàëîæåíèòå õèãèåííè ìåðêè íå òðÿáâà äà áúäàò îòìåíÿí...
17:22 / 13.05.2020

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Äàâàò äîïúëíèòåëíà îòïóñêà, êîè ùå ìîãàò äà ñå âúçïîëçâàò?
20:54 / 11.05.2020
Äæèãèòúò îò Áóðãàñ ñ áåçóìíî îáÿñíåíèå ïðåä ñúäà - íå ïîçíàâàë óëèöèòå íà ãðàäà
16:08 / 11.05.2020
Äåçèíôåêòèðàò Áóðãàñ ñ óíèêàëåí íàíîïðåïàðàò, äàâàù çàùèòà â ïðîäúëæåíèå íà ãîäèíà
14:05 / 11.05.2020
Äîö. Êóí÷åâ íàìåêíà çà íîâè ðåñòðèêöèè, êàçà çà äåòñêèòå ãðàäèíè è ìîëîâåòå
11:22 / 11.05.2020
Íàé-ïîñëå! Îôèöèàëíî îòïàäíàõà îùå íÿêîëêî âàæíè çàáðàíè!
11:59 / 11.05.2020
Ïîëèöàèòå â Ðóåí çàêîï÷àõà øîôüîð, ñåäíàë ìíîãî ïèÿí çàä âîëàíà
09:20 / 11.05.2020
Âðúùàò âðåìåòî, êîãàòî ïî ìîðåòî èìàøå öåíè çà áúëãàðè
11:22 / 12.05.2020
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ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
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