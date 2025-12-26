Обявиха за издирване момиче с увреждания във Варна
©
За последно момичето е било видяно в сряда около 11 ч. до РУ-Аспарухово. По информация на родителите Христина Михайлова е била облечена в черно горнище, черни панталони и бяла блуза.
От днес е обявена и за общодържавно издирване. Снимка на изгубеното момиче може да видите в галерия.
Още от категорията
/
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
25.12
Българи: Ще празнуваме по-скромно - без скъпи подаръци, вкъщи и само с най-необходимото на трапезата
24.12
Българският INSAIT изпревари университети в Оксфорд, Лондон, Амстердам и Берлин, ето на кое място се нареди
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво трябва да направим, когато банкоматът ни "глътне" банкнотит...
22:02 / 25.12.2025
51 години от най-тежкото и шокиращо престъпление в съвременната и...
22:02 / 25.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрив...
22:02 / 25.12.2025
Има опасност от "черен лед" на прохода "Шипка"
19:52 / 25.12.2025
Вижте всички неработни дни през 2026 година, планирайте отпуската...
19:52 / 25.12.2025
Патриарх Даниил на мирно посещение във Вселенската патриаршия
17:13 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.