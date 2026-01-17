Обявиха жълт код за някои части от България, Бургас е пощаден
Предупреждението за студено време и отрицателни температури е в сила за областите: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.
За област Добрич пък има издадено предупреждение за силен северен вятър в крайните източни райони.
Очакват се много ниски температури, като в тези области минималните ще са от минус 14 до минус 9 градуса, а максималните температури също ще са отрицателни.
