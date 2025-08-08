Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Обявяваха конкурси за попълване на ръководни позиции в лечебни заведения
Автор: ИА Фокус 14:39Коментари (0)105
©
Министерството на здравеопазването обявява конкурси за избор на членове на органите за управление на търговски дружества от системата на здравеопазването.

Процедурите са свързани с различни обективни обстоятелства, включително изтичащи мандати, подаване на молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съвети на директорите в съответствие със законовите изисквания.

Сред дружествата, за които се откриват конкурсни процедури, са "МБАЛ Света Анна – София“, "УМБАЛ – Пловдив“, "МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов – Ловеч“, "СБР – Бургаски минерални бани“, "Национална кардиологична болница“, както и търговското дружество "БУЛ БИО – НЦЗПБ“. Конкурс се обявява и за избор на ликвидатор на дружеството "ВИМЕДИТ“ ЕООД – Видин.

В отделни случаи нови лица са назначени временно до провеждане на конкурс, за да се осигури непрекъсваемост в управлението на дружествата. В някои лечебни заведения предстои иницииране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в съответствие със Закона за публичните предприятия.

Целта на всички действия е осигуряване на законосъобразност и приемственост, както и поддържане на работещ управленски капацитет в лечебните заведения.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Потребителите очакват тяхното финансово състояние да влоши в след...
13:20 / 08.08.2025
Българин, осъден за групово изнасилване в Испания, е задържан у н...
13:34 / 08.08.2025
Сериозна опасност за малките бензиностанции у нас
13:15 / 08.08.2025
Произвеждаме 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. е...
12:14 / 08.08.2025
Икономист за идеята да се дават до 10 бона на емигрант, решил да ...
12:13 / 08.08.2025
Фалшиви банкноти евро: Как да ги разпознаем?
11:36 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
България в еврозоната
Реформи в БДЖ
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: