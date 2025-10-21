"Първо е искало детето да влезе при нас сутринта рано, когато е станало. Обаче каза: "Ако отида при вас, сигурно и вас ще убие" и на другия комшия прескочил оградата и влязъл в тях".Това каза пред журналисти Селакдин - съсед на 25-годишния убиец, който разстреля с пушка майка си, сестра си и леля си в руенското село Люляково. Единствено 7-годишното му братче оцелява в касапницата."Цялото семейство бяха в едно, така да се каже, бедно положение. Доколкото разбрах е взел пушката от чичо си и е стрелял с пушка. Винаги се караха затова, че нямат пари в дадено семейство", заяви бившият кмет на община Руен.Стрелецът подпалва къщата, за да прикрие извършеното. След близо 5 часа издирване, при клопка полицията успява да залови извършителя.Изпратеният патрул на място установява пожар, горяща къща в частен имот, след потушаване на пожара открива три тела."Някакъв агресивен беше. Ей, така минаваше, не сме говорили много с него. Той не говореше с хората", коментира Хайрие пред Би Ти Ви."Те се караха постоянно тук. Ние нямахме връзка с тях, не говорихме. Те в махалата не говориха с никой", казва Гюлсим.По случая е образувано досъдебно производство.