Очаква ни облачна събота. В Стара планина и Родопите ще прехвърча сняг
В планините ще бъде предимно облачно и на изолирани места, главно в Стара планина и Родопите ще има превалявания от сняг. Ще духа умерен, по високите части на Източна Стара планина и Източните Родопи и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 5°.
По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Зомбори за изборите: Дори да няма "идеален кандидат", хората трябва да направят компромис и да погледнат "малко по-далеч картината"
12:24
Румъния, България и 11 други държави започват най-голямото многонационално учение в Черно море
20.03
Енергийни експерти: Интелигентните електромери ще ни дават достъп до данни в реално време и лесно ще следим сметките за ток
19.03
Калин Сърменов за Иво Аръков: Страховита долност и наглост
20:44 / 20.03.2026
Димитър Бербатов се движи с пистолет из София
20:43 / 20.03.2026
Случаят "Петрохан" се заплита още? Изтече нова информация по казу...
17:33 / 20.03.2026
