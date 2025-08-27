ЗАРЕЖДАНЕ...
|Очаква ни слънчева сряда, температурите тръгват нагоре
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Хората на 65 и повече години са 24% от населението на страната
10:35 / 27.08.2025
Заплатите в университетите: От 2146 лв. до 5198 лева
10:33 / 27.08.2025
Брокер: Високите цени спират купувачите да инвестират в жилище
10:21 / 27.08.2025
Момиче и момче загинаха в катастрофа, шофьорът и спътник са в бол...
10:19 / 27.08.2025
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът...
09:53 / 27.08.2025
Адвокатът на Паскал: Очаква се днес да бъде екстрадиран от Сърбия...
09:45 / 27.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
