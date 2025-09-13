Новини
Очаква ни слънчева събота с температури до 30 градуса
Автор: Десислава Томева 08:39Коментари (0)154
©
Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, с разкъсана облачност, значителна преди обяд. В сутрешните часове в низините и по поречията ще има намалена видимост или ниска облачност. На отделни места, главно в централните и планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 27°.

Над планините облачността ще е по-често значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието преди обяд облачността все още ще бъде значителна, но ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-25°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.



