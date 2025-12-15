Очаква ни студена утрин
Утре преди обяд в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Тихо време с максимални температури между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще започне да се ориентира от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра 4°-5°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
