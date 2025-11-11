Очаква ни високо ниво на безработица в дългосрочен план?
©
1,9% от от гражданите на ЕС на възраст между 15 и 74 години не са работили в продължение на 12 месеца или повече. Така около 1 на 3 безработни в ЕС са били безработни дълго време. От 195-те региона, за които има налични данни, 82 регистрират процент над средните за ЕС, 106 - под средните, а 7 запазват същия.
Някои от най-високите нива на дългосрочна безработица се наблюдават в южните страни от ЕС и няколко от най-отдалечените региони на Франция, като автономните испански региони Сиудад де Мелиля (16,3%) и Сиудад де Сеута (15,8%).
Три региона в Южна Италия поддържат нива на дългосрочна безработица от поне 8,0%: Кампания (9,9%), Калабрия (8,3%) и Сицилия (8,0%).
В 52 региона в ЕС коефициентът на безработица за година или повече е под 1,0%. Те са концентрирани главно в Северна Белгия, Чехия, Дания, Северозападна Унгария, Нидерландия (всичките 10 региона, за които има налични данни), Австрия и Полша. Островната държава Малта също регистрира процент под 1,0%.
Най-нисък процент в ЕС – 0,4% – се наблюдава в 4 региона: съседните чешки региони Прага и Стредни Чехи, и Утрехт и Северен Брабант в Холандия.
Още от категорията
/
Забележителни проекти, реализации и концепции са подадени в 12-тото издание на Archinova Architecture Awards 2025
15:09
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11:22
Пазарът на труда: Разликата между София и Бургас в обявите за търсене на работа е 39% към само 3%
10.11
"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно съобщение, например намаление до 90%, толкова по-малко вероятно е то да е вярно
10.11
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
10.11
Банкер: Пригответе си кеш за пазаруване от 1 януари, може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти
10.11
Предприемач: Срам ме е!
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.