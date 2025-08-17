© виж галерията Очаква се да бъде обявено частично бествено положение заради пожара в местността "7-ми километър" край Стара Загора, предаде репортер на "Фокус". Огънят се разгоря днес от южната страна на местност "Седми километър“ в посока курортно селище Старозагорски бани.



Горят сухи треви, храсти и постройки. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, заедно със своя екип и с огнеборците от служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, е на мястото на пожара.



Градоначалникът умолява в следващите часове да не се пътува по пътя Стара Загора - Старозагорски бани, за да не се затруднява придвижването на противопожарните автомобили, водоноските и доброволните формирования.