Очаква се да бъде обявено частично бедствено положение заради пожара в Старозагорско
Автор: Рени Атанасова 17:44Коментари (0)197
виж галерията
Очаква се да бъде обявено частично бествено положение заради пожара в местността "7-ми километър" край Стара Загора, предаде репортер на "Фокус". Огънят се разгоря днес от южната страна на местност "Седми километър“ в посока курортно селище Старозагорски бани.

Горят сухи треви, храсти и постройки. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, заедно със своя екип и с огнеборците от служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, е на мястото на пожара.

Градоначалникът умолява в следващите часове да не се пътува по пътя Стара Загора - Старозагорски бани, за да не се затруднява придвижването на противопожарните автомобили, водоноските и доброволните формирования.



