Очаква се днес работният катер да придвижи 5-тонен генератор до танкера "Кайрос" в Ахтопол
Мощният 5-тонен генератор вчера пристигна на пристанището в Бургас. Той е натоварен на работен катер заедно с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.
Очаква се около 9:00 часа тази сутрин работният катер да придвижи генератора до танкера "Кайрос" в Ахтопол. Технически екип ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване на работата на лявата котва.
По план в понеделник три влекача ще бъдат изпратени в района, за да започне вдигане на котвата и буксировка. Очаква се още в рамките на същия ден танкерът да бъде изтеглен и закотвен в Бургаския залив, пише БНТ.
ИА "Морска администрация" ще осъществява контрол и координация за гарантиране безопасността на корабоплаването. За операцията по изтеглянето на танкера правителството отпусна 1 милион и 200 хиляди лева.
