Очаква се повишение на нивата на реките в България с 5-6 метра

Ако прогнозите се сбъднат и валежите наистина достигнат до 60–70 л/кв.м, е възможно повишение на нивото на реките с до 5–6 метра. Хидрологична прогноза, издадена до 3 октомври 2025 г., 23:00 ч., предупреждава за значително покачване на речните нива в обширни части на Западна и Южна България, съобщиха от Meteo Balkans.



Визуализацията, базирана на метеорологичния модел SPM, показва потенциално опасни повишения, които на места могат да достигнат и да надхвърлят 5 метра.



Нивата на реките силно зависят от тяхната геоложка структура, релеф и местоположение. Тази карта представя осреднен вариант. Покачването на водите ще се осъществява плавно. Прогнозата е информативна – моля, без паника и напрежение.