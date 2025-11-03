Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
През януари се очаква да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата. Това съобщи просветния министър Красимир Вълчев за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев" в село Търнава, община Бяла Слатина. 

В първия месец от новата година на второ четене влица Закона за предучилищното и училищното образование

По думите му, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства.