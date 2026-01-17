Очаква се вълна на разпространяване на фалшиво евро
©
Това посочи главният експерт в програма "Сигурност" към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов.
Той обаче подчерта в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS, че не може да се говори за някакъв пик по този въпрос. "Статистиката от началото на годината сочи, че на 1 милион банкноти има между 16-18 фалшиви. Това на практика е много малко", обясни още експертът.
Данните показват още, че 75% от фалшивите банкноти са от 50 и 20 евро, подчерта той.
Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов каза, че няма изненади в това отношение, а МВР трябва да вземе превантивни мерки – засилена агентурна оперативна работа сред криминалния контингент. Той допълни, че има много служби, които се занимават със защита на паричната и финансово-кредитна система на България – ДАНС, Агенция "Митници", МВР с икономическа полиция, НАП.
Иванов каза, че се разпространяват пари, които са филмови реквизити, като има разлика между това да се използват такива банкноти и фалшиви парични знаци.
"Ако разпространявате неистински парични знаци, престъплението е тежко. Ако се опитате да пробутате хартии с образ на евро и на него да пише "реквизит", става дума за измама, където наказанията са доста по-малки",обясни още експертът.
Още по темата
/
Пенсионери пазаруват на версия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
12:33
Ръководителят на Координационния център за еврозоната: Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
14.01
Още от категорията
/
Линейка блъсна дете
16.01
Пореден случай на фалшификация: Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранителен магазин
11.01
Издирват тази жена
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Промени при АБВ пощата
16:35
Актуални теми
Yellow submarine
преди 1 ч. и 58 мин.
Направете наказанията:от 5-15 години за разпространение и от 15 до доживот за производство и всичко ще си дойде по местата.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.