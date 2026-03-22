През следващото денонощие облачността ще се задържи значителна. През първата половина на нощта в повечето места преваляванията от дъжд временно ще спрат. След полунощ отново в Източна България ще има превалявания от дъжд. Утре главно след обяд дъжд ще превалява на много места и в централните части на Северна България, Горнотракийската низина и югозападните райони, а в планините – слаб сняг. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, за София – около 3°, максималните - между 8° и 13°, за София - около 9°. Това съобщават синоптиците от НИМХ.В планините ще бъде облачно. Главно в следобедните часове ще превалява сняг, в по-ниските планински части – дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 4°.По Черноморието ще бъде облачно. С прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.