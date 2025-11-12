Росен Желязков в началото на правителственото заседание.
Премиерът подчерта, че получаването на втория транш по плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 440 милиона евро е признание от Европейската комисия за изпълнените етапни цели по второто плащане. "Това е първото плащане от три години насам по Плана и то настъпва тогава, когато остава по-малко от една година до края. Това плащане показва, че България, когато има политическа воля, желание и необходимата експертиза, може да убеди Европейската комисия в същото", заяви министър-председателят.
Министър-председателят Росен Желязков посочи, че държавата е изпълнила 58 от общо 59 етапни цели, като второто плащане е не само постижение, но и предпоставка за третия транш по Плана.
"С тези плащания ние гарантираме финансовата устойчивост на българската икономика и реформите, които сме поели. Второто и третото плащане са свързани с най-тежките реформи – в енергетиката, образованието, обществените поръчки, борбата с прането на пари, върховенството на правото и много други", допълни премиерът.
Желязков изрази благодарност към Европейската комисия за доверието към българското правителство, както и всички членове на кабинета за ефективната съвместна работа.
Очакваме третото плащане по ПВУ да постъпи в рамките на настояващата година
