Борислав Гуцанов.
Програмата ще продължи до 30 септември следващата година.
"Топлият обяд не екстра. Наистина има хора, които се нуждаят от него", допълни той.
Министърът подчерта, че независимо кой ще бъде на власт, хората ще знаят, че средствата са осигурени за най-уязвимите прослойки на обществото.
"Благодаря на министър-председателя и на колегите министри, че намерихме парите, за да може да бъде гарантирана 2026-та година за тези хора", подчерта Гуцанов.
Социалният министър допълни, че 226 общини у нас ще предлагат тази услуга.
Одобриха 25 млн. лева за програма "Топъл обяд"
©
Още по темата
/
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
24.11
Още от категорията
/
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
10:33
Даниел Митов остро: Колко административно неграмотен трябва да си? На Божанов му се натрупаха доста компоти във Фейсбук
22.12
"ДПС - Ново начало" със законопроект за увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
22.12
Работодателите искат сезиране на КС за противоконституционност на удължителния бюджет, с който ще бъде поет 1 млрд. лв. нов дълг
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.