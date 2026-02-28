Сподели close
Много авиокомпании спират полетите си вследствие на съвместните удари на САЩ и Израел срещу Израел. Според Reuters, засегнати са следните превозвачи:

Aegean Airlines спира полетите до и от Тел Авив в Израел, Бейрут в Ливан и Ербил в Ирак

Air Arabia отменя полети до Иран, Ирак и други части от региона

Air France отменя полети до и от Тел Авив в Израел и Бейрут в Ливан

Air India спира полети до всички дестинации в Близкия изток

Bulgaria Air отменя всички полети до и от Тел Авив в Израел до 2 март

IndiGo отменя всички полети до и от Близкия изток до полунощ

Lufthansa преустановява полетите до и от Тел Авив в Израел, Бейрут в Ливан и Оман.

Norwegian Air преустановява всички полети до и от Дубай.

Oman Air преустанови полетите до Багдад.

Qatar Airways преустанови временно полетите поради затварянето на въздушното пространство на Катар.

Руските превозвачи, летящи до Израел и Иран, са преустановени, според руското министерство на транспорта.

Turkish Airlines отмени полетите до Ирак, Иран, Ливан и Сирия до 2 март, а полетите до Бахрейн, Кувейт, Катар и ОАЕ са отменени за днес.

Virgin Atlantic променя маршрутите на полетите си, за да избегне иракското въздушно пространство, и отмени полетите си от Лондон до Дубай.

Wizz Air спира всички полети до и от Израел, Дубай, Абу Даби и Аман, с незабавен ефект до 7 март.