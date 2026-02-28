Reuters, засегнати са следните превозвачи:
Aegean Airlines спира полетите до и от Тел Авив в Израел, Бейрут в Ливан и Ербил в Ирак
Air Arabia отменя полети до Иран, Ирак и други части от региона
Air France отменя полети до и от Тел Авив в Израел и Бейрут в Ливан
Air India спира полети до всички дестинации в Близкия изток
Bulgaria Air отменя всички полети до и от Тел Авив в Израел до 2 март
IndiGo отменя всички полети до и от Близкия изток до полунощ
Lufthansa преустановява полетите до и от Тел Авив в Израел, Бейрут в Ливан и Оман.
Norwegian Air преустановява всички полети до и от Дубай.
Oman Air преустанови полетите до Багдад.
Qatar Airways преустанови временно полетите поради затварянето на въздушното пространство на Катар.
Руските превозвачи, летящи до Израел и Иран, са преустановени, според руското министерство на транспорта.
Turkish Airlines отмени полетите до Ирак, Иран, Ливан и Сирия до 2 март, а полетите до Бахрейн, Кувейт, Катар и ОАЕ са отменени за днес.
Virgin Atlantic променя маршрутите на полетите си, за да избегне иракското въздушно пространство, и отмени полетите си от Лондон до Дубай.
Wizz Air спира всички полети до и от Израел, Дубай, Абу Даби и Аман, с незабавен ефект до 7 март.
Официалният български авиопревозвач и много международни авиокомпании спират полетите в Близкия изток
©
Още по темата
/
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети на летището в София! Това е недопустимо!
22.02
Руслан Трад за ситуацията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация през следващите дни
20.02
Желязков: България призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници на Хамас
23.09
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
08.09
Още от категорията
/
Български лозя заболяха от страшна болест – лозарите и винопроизводителите са пред сериозно изпитание
26.02
НАП с важно напомняне!
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.