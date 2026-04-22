Служебното правителство намали капитала на ББР с 1.445 млрд. евро като тези средства ще бъдат прехвърлени към държавния бюджет, съобщиха от Министерството на финансите, цитирани от Burgas24.bg.

От ведомството уточняват, че средствата могат да бъдат използвани за всички видове разплащания в държавата.

Парите няма да бъдат харчени от служебния кажбинет, остават във фискалния резерв и не се отразяват на дефицита, подчертават от финансовото министерство.

От своя страна редовното правителство ще може да реши как средствата да бъдат използвани при подготовката на бюджета за 2026 г.