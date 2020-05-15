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Îôèöèàëíî: Ìîëîâåòå îòâàðÿò â ïîíåäåëíèê!
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 11:32 / 15.05.2020Êîìåíòàðè (44)3161
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âèæ ãàëåðèÿòà
Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ ðàçãîâàðÿ ñ ïðåäñòàâèòåëè íà ãîëåìè òúðãîâñêè îáåêòè òèï ìîë è íà Áúëãàðñêàòà ðèòåéë àñîöèàöèÿ. Ñëåä ñðåùàòà, íà êîÿòî ïðèñúñòâàõà ñúùî ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ, ìèíèñòúðúò íà èêîíîìèêàòà Åìèë Êàðàíèêîëîâ è ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè, ïðåìèåðúò Áîðèñîâ ðàçïîðåäè îðãàíèçàöèÿ çà îòâàðÿíåòî íà òúðãîâñêèòå îáåêòè îò ïîíåäåëíèê. Çàïîâåäòà ùå áúäå èçäàäåíà îò çäðàâíèÿ ìèíèñòúð ïî-êúñíî äíåñ.

"Ñ êîëåãèòå îò èêîíîìèêàòà, çäðàâåîïàçâàíåòî è ùàáà ïîñëåäíèòå 2 ñåäìèöè ðàáîòèì ïî òåìàòà ñ ìíîãî äèñêóñèÿ, ñ ìíîãî ìåäèöèíñêè àðãóìåíòè è ñå íàäÿâàìå äà îòðàáîòâàìå âúïðîñèòå åäèí ïî åäèí. Â ìíîãî îò äúðæàâèòå â ìîìåíòà ñå ãîâîðè çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå, à â Áúëãàðèÿ íÿêîè îò òúðãîâñêèòå îáåêòè âúîáùå íå áÿõà ñïèðàíè“, ïîñî÷è ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ.

Ïî âðåìå íà ñðåùàòà äåòàéëíî áÿõà ðàçèñêàíè óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî äà áúäå âúçîáíîâåíà äåéíîñòòà íà ìîëîâåòå ïðåäâèä áîðáàòà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 ó íàñ. Áå èçòúêíàò ñúùî ïðèíîñúò íà áðàíøà çà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà, êîåòî íàëàãà âúïðîñà çà ðåñòàðòèðàíå íà äåéíîñòòà ìó.

Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ îòáåëÿçà îùå, ÷å å çàäúëæèòåëíî äà ïðîäúëæè äà ñå ñïàçâà áàëàíñúò ìåæäó ïîñòåïåííîòî âúçñòàíîâÿâàíå íà íîðìàëíèÿ èêîíîìè÷åñêè æèâîò è îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè ñ öåë ìàêñèìàëíà çàùèòà íà çäðàâåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3068
15.05.2020 ÑÇÎ: Ïîñòîÿííèòå èçâúíðåäíè ìåðêè ìîæå äà ïîâëèÿÿò çëå íà õîðàòà
15.05.2020 Ãëîáàëíà ïåòèöèÿ òðúãâà îò Áúëãàðèÿ â ïîäêðåïà íà ìîðÿöèòå
15.05.2020 È ôèòíåñ çàëèòå îòâàðÿò!
15.05.2020 È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
15.05.2020 Ìèðîëþáà Áåíàòîâà ñúñ ñêàíäàëíî ðàçêðèòèå çà èíòåðâþòî ñ ãåí. Ìóòàô÷èéñêè
15.05.2020 Òóðöèÿ ÷àêà 53 ìèëèîíà òóðèñòè äî êðàÿ íà ãîäèíàòà
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Âå÷å âñè÷êî å ïîä íàòèñê .è îò ñòðàõ....
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Òîÿ ïîñò ìå êàðà äà ìðú ÿêî, àìà ìíîãî ÿêî äà ìðú
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Çíà÷è íà êðú÷ìà è íà ïàçàð â ìîëà ìîæå àìà ãðàäèíè è ó÷èëèùà... Íå ìîæåðŸ˜‚.. Íàëè òðÿáâà äà ñå âíàäÿò ïàðè â õàçíàòà.. À äåòî äúðæàâàòà ïëàùà íå ìîæå äà îòâîðÿò çàùîòî òðÿáâà äúðæàâàòà äà ïëàùà
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À ÇÀËÈÒÅ ÊÎÃÀ ? Îñàêàòèõòå ñïîðòà .....:(
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Çà êàêâî ñà âè ôèòíåñ çàëè. Òðåíèðàéòå íà îòêðèòî. Ñëåä âñåêè êëèåíò óðåäúò òðàáâà äà ñå ïî÷èñòâà. Êëèìàòèöèòå íå òðÿáâà äà ðàáîòÿò, êîé ùå òðåíèðà ïðè 32-35 ãðàäóñà è çàäóõ.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
12:05 / 15.05.2020
Îñòàâèõà â àðåñòà Êðàñèìèð, çàäèãíàë ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè çà íàä ...
11:31 / 15.05.2020
Ìèðîëþáà Áåíàòîâà ñúñ ñêàíäàëíî ðàçêðèòèå çà èíòåðâþòî ñ ãåí. Ìóò...
11:48 / 15.05.2020
Ñëåä ïèÿíñêè çàïîé: Æåíà íàïàäíà ïîëèöàé ñ áðàäâà, ìúæå ãî ïðåáèõ...
11:47 / 15.05.2020
Ðàäåâ: Áúëãàðèòå èçëèçàò îò ñúñòîÿíèåòî íà õèïíîçà ñëåä ñúçäàâàíå...
11:06 / 15.05.2020
Îãíÿí Ìèí÷åâ çàùèòè Ãåíåðàëà: Áúëãàðèíî, íå áúäè ãîâåäî! Äîðè ãîâ...
10:42 / 15.05.2020

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Àíàíèåâ: Äî 14 þíè çàáðàâåòå çà ìîëîâåòå, íÿìà äà ãè îòâîðèì! Êàêâè ñà äðóãèòå çàáðàíè?
22:02 / 13.05.2020
Ñúðöåðàçäèðàòåëåí ïîñò ñ æåëàíèåòî íà ñèíà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ðàçïëàêà ìðåæàòà
19:37 / 13.05.2020
Äîö. Ìàíãúðîâ: Íÿìà íèòî åäèí ïî÷èíàë ïðÿêî îò êîðîíàâèðóñ, â Áúëãàðèÿ íèùî îñîáåíî íå ñå ñëó÷è
08:52 / 13.05.2020
Ñëàâè êúì Ùàáà: Êàê ðàçáðàõòå áåç àóòîïñèè, ÷å õîðàòà ñà ïî÷èíàëè îò êîðîíàâèðóñ
17:18 / 14.05.2020
Æåëÿçíà ëîãèêà íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð: Â ðåñòîðàíòè íà îòêðèòî ìîæå, íî íà ïåéêà â ïàðêà-íå!
23:23 / 13.05.2020
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20:35 / 13.05.2020
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08:19 / 13.05.2020
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