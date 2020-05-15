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|Îôèöèàëíî: Ìîëîâåòå îòâàðÿò â ïîíåäåëíèê!
"Ñ êîëåãèòå îò èêîíîìèêàòà, çäðàâåîïàçâàíåòî è ùàáà ïîñëåäíèòå 2 ñåäìèöè ðàáîòèì ïî òåìàòà ñ ìíîãî äèñêóñèÿ, ñ ìíîãî ìåäèöèíñêè àðãóìåíòè è ñå íàäÿâàìå äà îòðàáîòâàìå âúïðîñèòå åäèí ïî åäèí. Â ìíîãî îò äúðæàâèòå â ìîìåíòà ñå ãîâîðè çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå, à â Áúëãàðèÿ íÿêîè îò òúðãîâñêèòå îáåêòè âúîáùå íå áÿõà ñïèðàíè“, ïîñî÷è ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ.
Ïî âðåìå íà ñðåùàòà äåòàéëíî áÿõà ðàçèñêàíè óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî äà áúäå âúçîáíîâåíà äåéíîñòòà íà ìîëîâåòå ïðåäâèä áîðáàòà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 ó íàñ. Áå èçòúêíàò ñúùî ïðèíîñúò íà áðàíøà çà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà, êîåòî íàëàãà âúïðîñà çà ðåñòàðòèðàíå íà äåéíîñòòà ìó.
Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ îòáåëÿçà îùå, ÷å å çàäúëæèòåëíî äà ïðîäúëæè äà ñå ñïàçâà áàëàíñúò ìåæäó ïîñòåïåííîòî âúçñòàíîâÿâàíå íà íîðìàëíèÿ èêîíîìè÷åñêè æèâîò è îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè ñ öåë ìàêñèìàëíà çàùèòà íà çäðàâåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
12:05 / 15.05.2020
Îñòàâèõà â àðåñòà Êðàñèìèð, çàäèãíàë ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè çà íàä ...
11:31 / 15.05.2020
Ìèðîëþáà Áåíàòîâà ñúñ ñêàíäàëíî ðàçêðèòèå çà èíòåðâþòî ñ ãåí. Ìóò...
11:48 / 15.05.2020
Ñëåä ïèÿíñêè çàïîé: Æåíà íàïàäíà ïîëèöàé ñ áðàäâà, ìúæå ãî ïðåáèõ...
11:47 / 15.05.2020
Ðàäåâ: Áúëãàðèòå èçëèçàò îò ñúñòîÿíèåòî íà õèïíîçà ñëåä ñúçäàâàíå...
11:06 / 15.05.2020
Îãíÿí Ìèí÷åâ çàùèòè Ãåíåðàëà: Áúëãàðèíî, íå áúäè ãîâåäî! Äîðè ãîâ...
10:42 / 15.05.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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08:19 / 13.05.2020
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