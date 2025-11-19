Сподели close
Официално - 31 декември и 2 януари ще са неработни дни. Това съобщи финансовият министър Теменужка Петкова на брифинг след края на заседанието на Министерски съвет.

Тя обясни, че е внесла предложението и днес то е прието от кабинета. Това ще бъде еднократно във връзка с технологични промени, свързани с въвеждането на еврото.