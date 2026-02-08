Официална информация от властите отпреди минути във връзка с откритите днес три трупа в планината над Враца:"Изправени сме пред разследване на престъпление без аналог в България. Открити са три простреляни тела и автомобил, който се издирваше.Лицата са свързани със случая "Петрохан" и отговарят на описанието на издирваните лица. Установена е стрелба вътре в кемпера, но не и отвън.Работи се по всички версии, включително и за затворено общество с елементи на секта. Открити са оръжия".Това каза пред журналисти директорът на ГДГП главен комисар Захари Васков.