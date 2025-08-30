ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огнен ад край Лясковец: Мъж е със 70% изгаряния, над 100 животни изгоряха
Мъжът е работил в кравефермата, където са изгорели и над 100 животни. Причините за пожара тепърва ще се изясняват, става ясно от публикации във Facebook.
По информация на БНТ на място са били изпратени 6 противопожарни екипа от Велико Търново и Горна Оряховица.
