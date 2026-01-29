Ограничават броят на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите представителства?
Одобреният от правна комисия на "Възраждане" законопроект предвижда ограничаване от 35 до 20 изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страни извън ЕС.
Дебатите в пленарната зала отново преминаха напрегнато- стигна се до ескалация, която наложи намесата на квесторите, за да бъде предотвратен физически сблъсък между депутати. До размяна на удари не се стигна, но словесните нападки рязко се изостриха между представители на АПС и "Възраждане“.
След това трябваше да се гласува предложението на "Продължаваме Промяната- Демократична България" за промени в Изборния кодекс, които предвиждат връщане на машинния протокол при гласуването с машини, но отново настана напрежение и бе дадена почивка.
Дебати
В хода на дебатите задочните атаки бяха основно между представителите на опозицията. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че предложените от "Възраждане" промени в Изборния кодекс по-скоро пречат на избирателите, отколкото им помагат.
"Има три основни проблема – първо, отново "Възраждане“ ще приеме законопроект с ГЕРБ-СДС. Вторият проблем е, че това, което правите, помага на Делян Пеевски в "битката“ му с Ахмед Доган. Това е и удар по Румен Радев заради близостта му с Доган", каза Василев.
Той подчерта, че намаляването на секциите ще се отрази най-вече на българските избиратели в страни като САЩ, Канада и Великобритания, където "Възраждане" са първа или втора политическа сила.
"Струва ли си да лишите 50 хиляди души от Турция за сметка на това, че в други страни извън ЕС гласоподавателите са ви дали две втори места и едно първо?Сега ще ви намразят. Кои страдат от този закон – "Величие“, ПП-ДБ, "Възраждане“ и МЕЧ", допълни той.
От "Възраждане" Климент Шопов отговори, че партията е готова да загуби гласове, за да ограничи влиянието на ДПС.
"Ние потенциално се отказваме от няколко хиляди гласа, за да не може ДПС да си вкарат между 5 и 9 депутати от турския вот", заяви Шопов. Той добави, че според него МЕЧ са застрашени от евентуален политически проект на Румен Радев.
"Борите се да преминете 4-процентовата бариера и да запазите 2000 гласа от Великобритания и САЩ", каза още той.
Депутатът от "Продължаваме Промяната – Демократична България“ Елисавета Белобрадова постави под въпрос ефекта от ограничаването на секциите.
"Как ограничаването на вота на хората ще реши проблема с контролирания вот?" попита тя.
Белобрадова даде пример с местните избори в Пазарджик през 2025 година и попита защо там не е било предложено гласуването да се извършва само в една секция.
"Само за да изпълните поръчка, ще се лишите дори от собствените си избиратели“, заяви тя и заподозря политическа сделка между ГЕРБ и "Възраждане".
"Има сделка – ГЕРБ пази имунитети на "Възраждане", а от решенията на Министерския съвет става ясно, че държавата е дала на партията имот от 49 квадратни метра в сграда в центъра на София“, каза Белобрадова. Тя припомни, че през 2022 година служебното правителство на Гълъб Донев е предоставило на "Възраждане" 321 квадратни метра в същата сграда.
"Колко струват 49 квадрата и защо поискахте секциите да бъдат намалени от 35 на 20?", попита тя.
От ГЕРБ Христо Гаджев коментира изборите в Пазарджик, като отбеляза, че след вота "Продължаваме Промяната – Демократична България“ са увеличили резултата си, докато ГЕРБ са загубили подкрепа.
"От вашата коалиция настоявахте най-силно за спешни промени в Изборния кодекс още от декември, а сега се отдръпвате", каза Гаджев.
