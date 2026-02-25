Ограничение в движението следващите дни на АМ "Тракия"
©
АПИ апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.
Още от категорията
/
Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
14:02
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
14:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.