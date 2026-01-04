Забранява се движението на камиони над 12 тона по АМ "Тракия“, по АМ "Струма“ и АМ "Хемус“ в участъка от София (км 0+000) до пътен възел "Дерманци“ (км 98+150) до 20:00 ч. днес, съобщиха отЗабраната не важи за пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.За АМ "Хемус“ и АМ "Струма“ забраната не важи за пътни превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и камиони, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.Забраната не важи за АМ "Тракия“ за автобуси над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници.Не важи за камиони, които извършват превози на опасни товари (ADR), на АМ "Тракия“ в посока София в участъка от ПВ "Ихтиман“ при км 34+000 до ПВ "Вакарел“ при км 23+400.