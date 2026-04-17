Десетки автомобили са изгорели при огромен пожар край Пловдив, съобщават колегите от Plovdiv24.bg.

Пламнала е автоморга зад хотел "Чиирите". Седем пожарни автомобила са се стекли мястото на произшествието, обясниха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в града под тепетата.

Пожарникарите са спасили на косъм разпространението към съседните обекти. На мястото е имало силно горими полимерни и горивно-смазочни материали, които са лесно възпламеними. Потушаването на пламъците освен това е било затруднено от силния вятър, който е духал в посока изток - запад. В един момент е имало опасност огънят да се прехвърли към съседните база на "Автобусни превози" и друга автоморга. Само бързата реакция на огнеборците е предотвратила разпространението.

Опожарени са няколко десетки бройки превозни средства, но не може да се каже точно колко, тъй като в обекта има части от леки автомобили, каросерии и т.н. В потушаването на огъня са участвали седем пожарни автомобила.

Най-вероятната причина за възникването на пожара са запалени в съседство до автоморгата сухи треви.

